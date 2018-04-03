Адвокаты Савченко готовятся опровергнуть "пидозру" по шести статьям

Защитники внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко готовят материалы для опровержения предъявленного ей подозрения по шести статьям Уголовного кодекса Украины. "Мы сейчас готовим материалы для опровержения подозрения. Все те шесть статей, что ей предъявили, нужно опровергать. Собираем доказательства, будем проводить адвокатское расследование", - рассказал адвокат Виктор Чевгуз.

Он также сообщил, что в понедельник в СИЗО к арестованной на два месяца Савченко первый раз приходил следователь. "К ней сегодня первый раз ненадолго пришел следователь. Я был с утра, а потом пришел он", - отметил адвокат.



В последних числах марта Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Шевченковского райсуда столицы, который 23 марта арестовал Надежду Савченко на два месяца без права внесения залога.



22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.



Савченко подозревают в совершении преступлений по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

