РФ направила ноту в ОЗХО для получения доступа к данным расследования инцидента в Солсбери

Российская сторона направила ноту в ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) с тем, чтобы получить доступ к результатам расследования дела Скрипаля. Об этом заявил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.



По его словам, ранее Технический секретариат ОЗХО заявил, что поделится информацией с Исполнительным советом организации только при условии согласия британской стороны.



"Наши юристы проверили ссылку работников Техсекретариата на положение конфиденциальности, - сказал Шульгин. - Наше мнение, что эта ссылка несостоятельна. Мы направили соответствующую ноту в Техсекретариат. Ожидаем ответа".



В разговоре с корреспондентом ТАСС Шульгин уточнил, что техническая экспертиза Техсекретариата ОЗХО сможет дать заключение лишь по химическому составу вещества, которым были отравлены Скрипали. "Техническая экспертиза сможет дать лишь один результат - по химическому составу вещества, примененного в Солсбери, без указания на страну происхождения и без возложения ответственности", - отметил он.



При этом Россия все равно намерена добиваться от британской стороны доступа к материалам, собранным в ходе расследования. "Требуем доступ к записям с камер наружного наблюдения, распечаткам телефонных разговоров, к образцам проб, отобранных британскими специалистами и проанализированных в лабораториях Портон-Дауна (секретная база недалеко от Солсбери, в которой проводятся исследования химического оружия)", - заявил Шульгин.



Ранее в интервью в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" Шульгин заявил, что Москва будет настаивать, чтобы в расследовании дела Скрипаля участвовали российские эксперты. "Мы примем только такие выводы международных и национальных экспертов, которые будут основаны на неопровержимых фактах, установленных в соответствии со всеми действующими международно-правовыми процедурами, и при обязательном условии участия России в любого вида расследовании", - сказал он.



Шульгин добавил, что РФ не примет итогов расследования инцидента в Солсбери, если в нем не будут участвовать российские эксперты. "Мандат экспертов ОЗХО состоит только в том, чтобы проверить химический состав вещества, примененного в Солсбери, - подчеркнул дипломат. - Здесь мы снова подходим к вопросу о необходимости всестороннего расследования. Никакие результаты этого расследования мы не примем, если в нем не будут участвовать российские эксперты".



По словам постпреда, итоги работы экспертов ОЗХО будут известны в конце этой недели или в начале следующей.



"Группа экспертов ОЗХО уже вернулась в Гаагу, они привезли пробы, взятые в Англии. Эти пробы разделены на некоторые части и сейчас анализируются в двух сертифицированных лабораториях ОЗХО. Результаты будут известны в конце этой или начале следующей недели", - сказал он, подчеркнув, что специалистов из России "в составе группы ОЗХО, находившейся в Англии, нет и не было в принципе".



Многие западные политики осознают опасность, возникшую в связи с делом Скрипаля, и призывают к сотрудничеству в рамках ОЗХО, добавил Шульгин.



"Многие здесь, в том числе на Западе, понимают опасность складывающегося положения. Министр иностранных дел Нидерландов, страны, где мы находимся, призвал вчера Россию продемонстрировать полную открытость и сотрудничать с ОЗХО. Но это как раз то, что мы и говорим: мы готовы к открытому диалогу, готовы сотрудничать и с ОЗХО, и внутри ОЗХО", - заявил Шульгин.



"Поэтому мы и созываем 4 апреля внеочередную спецсессию этой организации. Делаем еще одну попытку вывести ситуацию из тупика, в который заводят ее британцы", - пояснил дипломат.

