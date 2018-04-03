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Украинский народный трибунал заслушал потерпевших от незаконных вооруженных формирований
Украинский народный трибунал по расследованию преступлений режима Петра Порошенко против граждан страны (УНТ) в ходе заседания в понедельник заслушал показания восьми пострадавших в результате действий незаконных вооруженных формирований (НВФ), а также двух свидетелей. Об этом сообщила судья УНТ Любовь Батяшова.
"Украинским народным трибуналом рассмотрен блок "Преступления незаконных военизированных и вооруженных формирований". В рамках данных статей обвинения допрошены восемь потерпевших и два свидетеля. Рассмотрены видео- и фотоматериалы, предоставленные стороной обвинения, и документальные доказательства, предоставленные стороной защиты", - цитирует ее слова Донецкое агентство новостей.
По словам Батяшовой, следующее заседание УНТ состоится во вторник, 3 апреля. Как ожидается, суд будет рассматривать третий блок обвинений в адрес режима Порошенко, который касается пыток, грабежей и разбоев.
Большинство дававших сегодня показания потерпевших являются жителями Луганщины. Они рассказали, с чем им пришлось столкнуться в результате нападений боевиков НВФ на их населенные пункты. Некоторые из потерпевших побывали в плену.
Так, житель Луганска Юрий Лесняк рассказал, что в августе 2014 года в дом его родственников ворвались вооруженные люди. Они учинили обыск в помещении и в близлежащих строениях. По его словам, после того, как они обнаружили в его автомобиле георгиевскую ленту, его "объявили сепаратистом". "Семью - ребенка, жену и двух старушек - они заперли в комнате под дулами автоматов. Меня забрали вместе с машиной, сказали: поедем на допрос", - сказал он, уточнив, что нападавшие были боевиками украинского националистического батальона "Айдар".
Лесняк рассказал, что его допрашивали, пытали и избивали. Спустя трое суток ему все же удалось сбежать. В подтверждение своих слов Лесняк представил УНТ медицинские заключения, в которых зафиксированы многочисленные раны, ушибы и травма головы.
Другой потерпевший - житель Луганщины Александр Травин - рассказал о бесчинствах, которые учинили боевики-националисты в городе Счастье весной и летом 2014 года. "На момент начала боевых действий в Счастье я никуда не уезжал, был в своем городе. Там стояли боевики украинских нацбатов. В YouTube попали мои высказывания, в которых я прокомментировал вторжение украинских силовиков в город: "До вас у нас было все, теперь - ничего". После этого начались преследования: меня били, выбили передние зубы. Сильно досталось моему брату, которому ломали руки и ноги", - сказал потерпевший.
По его словам, украинские боевики требовали от него предоставить информацию о противниках новой киевской власти и тех, кто выступает против военной агрессии в Донбассе. Травин также добавил, что 24 сентября 2014 года под огнем вооруженных формирований режима Порошенко погибла его 71-летняя мать Александра, через несколько дней тяжелое ранение получила родственница. "Это были не военные, там были ярые националисты, часто даже без формы, просто вооруженные, - подчеркнул потерпевший. - После всего этого я уехал из Счастья и теперь живу в Луганске".
В свою очередь житель Луганска Дмитрий Красенко поведал суду, как 10 апреля 2014 года был избит в Киеве боевиками радикальной группировки "Самооборона майдана". По его словам, причиной стали его политические взгляды, которые он никогда не скрывал.
Красенко в то время работал в Межрегиональной академии управления персоналом. Он знал, что среди его студентов имеются члены группировок "Правый сектор" и "Самооборона майдана". "Все это время я был патриотом Украины, хотя и не скрывал свои пророссийские взгляды, и будущее государства мне виделось с Россией", - рассказал потерпевший.
В ходе сегодняшнего заседания Украинский народный трибунал озвучил уголовные статьи, которые инкриминируются представителям нынешней украинской власти по блоку обвинений "Преступления незаконных военизированных и вооруженных формирований".
Так, речь идет, в том числе, о ч. 1-6 ст. 260 - "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, руководство этими формированиями, их финансирование, поставка им оружия, боеприпасов, взрывных веществ либо военной техники" (от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, ч. 5 ст. 27 и ст. 257 - "Пособничество в бандитизме" (от 5 до 15 лет с конфискацией имущества).
Кроме того, нынешнему украинскому руководству инкриминируется ч. 5 ст. 27 и ст. 258 - "Пособничество в совершении террористических актов" (от 5 до 10 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества), а также ч. 3 ст. 258-5 - "Финансирование терроризма" (от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества).
В середине марта 2018 года инициативная группа граждан Украины, проживающих в Донецке и Луганске, объявила о создании Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко.
Дела и материалы по преступлениям будут рассмотрены на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права. Все статьи обвинения разделены на пять блоков: использование вооруженных сил против гражданского населения, пытки, блокада, создание незаконных вооруженные формирований и геноцид.
Всего УНТ выдвинуты обвинения против восьми человек. В их числе президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник Генерального штаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий и бывший премьер-министр Арсений Яценюк.
Заседания УНТ будут проходить еженедельно. На прошлых заседаниях, 26 и 27 марта, трибунал рассмотрел обвинения в отношении администрации Порошенко, касающиеся применения вооруженных сил против гражданского населения.