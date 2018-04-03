Холодницкий не знает о чем говорится в жалобе Юрия Луценко

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не знает, о каких именно дисциплинарных проступках говорится в жалобе на него генпрокурора Юрия Луценко.



Об этом он сказал в интервью "Украинской правде" в понедельник.



"По закону у них (квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров - Прим. Ред.) есть 2 месяца на рассмотрение ходатайства. Я буду доказывать каждую позицию. Дайте сначала почитаю жалобы, что там написали. Послушаем, что есть на дисках", - сказал он.



"Насколько я знаю, что там будут ставить вопрос об отстранении меня на время производства. Ну пусть отстраняют... Я за должность не держусь и решение приму о дальнейшем пребывании (в должности - Прим. Ред.) после окончания всех этих процедур", - добавил Холодницкий.



Ранее сообщалось, что прокурорская комиссия открыла дисциплинарное производство против главы САП Холодницкого.

