В Киеве резко выросла заболеваемость аутизмом

Заболеваемость аутизмом в Киеве за последние восемь лет выросла в четыре с половиной раза. Об этом в понедельник, 2 апреля, в День распространения информации об аутизме,сообщила директор Департамента охраны здоровья Киева Валентина Гинзбург, информирует пресс-служба КГГА.



"Распространенность аутизма в мире быстро растет. В Киеве заболеваемость аутизмом за последние восемь лет выросла в четыре с половиной раза. Сегодня в столице проживает более тысячи лиц с расстройствами спектра аутизма",– сказала Гинзбург.



"Аутизм влияет на каждого человека по-разному. Поэтому и симптомы имеет различные. Коварство аутизма в том, что заметить его при обычном краткосрочном обзоре даже очень опытному врачу первичного звена не всегда легко…Поэтому огромная надежда в деле первичной диагностики аутизма именно на родителей и семью",– добавила Гинзбург.



Она также перечислила несколько проявлений, которые должны вызвать у родителей ребенка внимание до 18-месячного возраста ребенка.



"Среди них: отсутствие реакции на окружающих, даже на маму с папой; сопротивление объятиям, проявлениям родительской ласки; отсутствие интереса к играм на взаимодействие; высокая чувствительность к звукам, шуму, текстуре предметов, новых впечатлений, всего незнакомого. Такие малыши могут проявлять склонность к самоповреждению и аутоагрессии: царапает себя, бьет", – сказала директор департамента.



Также близких должна насторожить странная поведение ребенка – навязчивые монотонные движения, размахивания, вращения, кружения.

