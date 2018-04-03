Немецкий депутат рассказал о ситуации в Донбассе

Председатель фракции партии "Левые" в округе Оснабрюк и руководитель проекта "Народная дипломатия" в Германии Андреас Маурер прокомментировал политику Киева в вооруженном конфликте на востоке страны.



По словам парламентария, в Донбассе продолжается "геноцид" и идет "война против мирного народа".



"Если подумать, что в населенном пункте до войны жило более 3500 человек, на сегодняшний день — 1600. Конечно, многие из них и переехали, но переехали на основании чего: пришлось покинуть населенный пункт, так как иначе их бы убили", — рассказал Маурер.



После поездки в Донбасс немецкий политик убедился в том, что киевское правительство "объявило несколько миллионов человек сепаратистами и террористами".



"Когда я был в этих населенных пунктах, я видел этих "сепаратистов" — это восьмидесятилетняя бабушка, которая идет за хлебом раз в неделю, потому что она боится, что снайпер может ее застрелить. Это испуганные дети…" — подчеркнул депутат.



По мнению политика, происходящее на востоке Украины — "это чудовищно, это страшно, это просто недопустимо".



Верховная рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса. Документ дает президенту Украины право на использование вооруженных сил в мирное время для защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке страны без объявления войны.



В самопровозглашенных ДНР и ЛНР подписание президентом Украины закона о реинтеграции Донбасса назвали запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе и применение армии против мирных жителей.

