СЖУ заявил о 10 случаях нападения на журналистов в марте на Украине

Десять случаев применения физической агрессии по отношению к журналистам зафиксировано на Украине в марте, сообщила в понедельник пресс-служба Союза журналистов Украины.



Ранее Союз журналистов Украины заявил, что за первые два месяца 2018 года зафиксировано десять случаев применения физического насилия по отношению к журналистам, восемь из них — в феврале.



"Согласно мониторингу "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов проводит совместно с партнерскими организациями, в марте зафиксировано десять проявлений физической агрессии по отношению к журналистам", — говорится в сообщении пресс-службы.



По данным Союза журналистов, нападения произошли в трех курортных городах Украины: Одессе, Геническе и Бердянске. Пострадали и журналисты в Полтавской, Днепропетровской, Волынской областях, а также трое в Киеве. Кроме того, о нападении и избиении заявил азербайджанский журналист, который проходит в Киеве экстрадиционную проверку.



В последние годы на Украине были убиты несколько журналистов. В частности, в 2014 году на юго-востоке Украины погибли фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян.



Известный украинский журналист Олесь Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.

