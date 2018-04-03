Адвокаты Саакашвили обжаловали запрет въезда Михо на Украину на три года

Адвокаты экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили обжаловали в Львовском окружном админсуде решение о запрете ему выезжать на Украину до 13 февраля 2021 года.



Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на адвоката политика Руслана Чернолуцкого.



"Мы просим суд признать противоправным и отменить постановление о запрете выезда на территорию Украины Михаила Саакашвили от 13 февраля 2018 года", - сообщил в понедельник Чернолуцкий.



Решение о запрете Саакашвили въезда на территорию Украины на 3 года было принято 13 февраля 2018 года начальником отдела по работе с иностранцами и административного производства штаба Мостиского пограничного отряда.



Адвокаты Саакашвили считают, что данное постановление принято с нарушениями инструкции и нарушает права, гарантируемые Европейской конвенцией по правам человека.



12 февраля Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.



В МВД Украины отметили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

