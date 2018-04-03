Андрей Данилко признался, что выступает в России на закрытых мероприятиях

Андрей Данилко, который выступает в сценическом образе Верки Сердючки, признался, что выступает в России, но только на закрытых мероприятиях.



"Конечно, я работаю только на закрытых мероприятиях, это не афишные концерты вообще. И я работаю, если вы понимаете, что такое закрытая акция: гуляет, допустим, муж украинец, она русская или еврейка, они собираются… Мы там начинаем (петь — ред.) "Червону руту" или "гоп-гоп-гоп", и они все радуются, они все переживают. Поэтому я там выступаю, это дело каждого", — приводит слова Данилко одесский телеканал "Думская ТВ".



Артист отметил, что понимает позицию каждого украинского деятеля искусства. По его словам, это обычные люди, которые пытаются заработать своим трудом. "Это такие же обычные люди, которые пытаются зарабатывать деньги. Это дело каждого, я уважаю позицию любого человека. Я прекрасно понимаю, почему они там выступают: у всех коллективы, артист — это работодатель", — сказал Данилко.



По данным телеканала, тех, кто срывает концерты, он "назвал проплаченными", заявив, что "это лишь банальная попытка пропиариться".



Украинские артисты неоднократно подвергались критике и нападкам со стороны радикалов из-за своих выступлений в России. Так, в прошлом году в Одессе радикалы сорвали концерт украинской певицы Светланы Лободы в клубе "Ибица". Протестующие жгли у клуба дымовые шашки и устроили потасовку с полицией. Украинскому певцу Ивану Дорну пришлось отменить концерт в Одессе из-за угроз радикалов.



Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в Верховной раде зарегистрирован законопроект о введении целевого гастрольного сбора в поддержку вооруженных сил Украины с украинских исполнителей, которые гастролируют в России.

