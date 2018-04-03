В новых сериях "Простоквашино" Матроскина озвучивает сын Табакова

Озвучивать кота Матроскина в новых сериях мультфильма о "Простоквашино" будет Антон Табаков - сын Олега Табакова, который создал образ домовитого кота в оригинальной трилогии. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Союзмультфильма" сообщает "Интерфакс".



"Сын Олега Павловича Антон согласился подарить свой голос главному герою знаменитого мультфильма. Потомственный актер... уже записался для новых серий", - сообщили на студии.



Сам Табаков-младший назвал свою работу данью памяти. Его отец Олег Табаков умер 12 марта. "Я сразу согласился. Это не просто работа, это дань памяти. И большая ответственность, ведь Матроскин для меня - не просто персонаж Простоквашино. Он говорит голосом отца. Нужно было его понять, почувствовать... Я даже не пытаюсь "допрыгнуть" до первоначального героя. Важнее продлить ему жизнь и понравиться зрителю", - сказал Антон Табаков.



Премьера новой серии запланирована на 3 апреля. За два года создатели планируют выпустить 30 новых серий легендарного мультфильма.







