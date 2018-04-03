Запах подскажет генетически подходящих для секса партнеров

Генетики Бернского университета пришли к неожиданному выводу: люди генетически запрограммированы на то, чтобы не вступать с родственниками в сексуальную связь, передают "Актуальные новости". Ученых заинтересовал главный комплекс гистосовместимости - это регион генома с одной из самых высоких плотностей локализации генов. Одновременно с этим комплекс представляет собой семейство генов, которые играют важную роль с точки зрения иммунитета. Комплекс важно учитывать при пересадке органов, для определения, совпадают ли маркеры донора и реципиента.



При этом известно: ребенок, родившийся в результате полового контакта родственников, рискует умереть раньше положенного срока из-за слабого здоровья, генетических отклонений. Исследование 49 женщин и 44 мужчин показало, как генетическая схожесть влияет на взаимодействие представителей разных полов. У 50% добровольцев были схожие гены.



Женщинам раздали футболки, которые ранее носили мужчины. Ученые попросили участниц эксперимента выделить футболки с приятным запахом. В итоге подавляющее большинство женщин выбрало футболки, которые носили обладатели отличных от их собственных генов. По словам специалистов, люди на подсознательном уровне определяют, с какими партнерами нельзя вступать в половую связь. И запах играет здесь не последнюю роль.

