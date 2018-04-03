Специалисты научились предсказывать интенсивность боли

Все люди по-разному ощущают боль, даже если получили одинаковую травму. Медикам важно понимать, насколько усиливается боль при проведении той или иной процедуры. От этого зависит выбор препаратов и тактики лечения. Исследователи из Великобритании и США обнаружили способ прогнозирования интенсивности боли, сообщает Medical News Today.



Специалисты наносили пасту с капсаицином на предплечья 21 участника исследования. Капсаицин получают из жгучего перца. Попадая на кожу, он взывает ощущение жара и боль. Добровольцы подвергались воздействию капсаицина в течение часа. Всем участникам сделали электроэнцефалограмму (ЭЭГ) до начала действия капсаицина и после. Ученые сосредоточились альфа-ритме.



Добровольцы, у которых частота альфа-ритма до начала исследования была меньше, чем после окончания, жаловались на более интенсивную боль по сравнению с другими участниками. Кроме того, если альфа-ритм возрастал во время болевой стимуляции, боль казалась участникам гораздо слабее, чем в случае снижения альф-ритма. Исследователи рассчитывают, что их работа поможет медикам справиться с хронической болью.

