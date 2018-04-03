Савченко представила план переустройства Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко составила обширный план изменения политической системы страны. Текст опубликован на ее странице в Facebook. Савченко предлагает провести перепись населения Украины, начать паспортизацию населенных пунктов и инвентаризацию ресурсов, а также изменить избирательную систему, позволив гражданам отзывать депутатов.

Кроме того, депутат описывает устройство судебной и правоохранительной систем, при котором жители смогут напрямую выбирать региональных руководителей полиции и председателей судов.



Савченко также пишет о необходимости поделить страну на новые административные единицы (общины) с населением 120-150 тысяч человек.



"Почему эта концепция так нужна украинском? Потому, что она основывается на природном укладе-мировоззрении украинский издревле и на реальной демократии, а не на той, которую создали политики современности", — считает депутат.



Сейчас Савченко находится под арестом. Ее обвиняют в попытке государственного переворота на Украине и подготовке теракта.



Обвинения против депутата появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР.



Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией". После ареста депутат объявила голодовку.

