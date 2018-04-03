Депутаты вызвали в Раду Сытника, Холодницкого и Луценко

Верховная Рада Украины пригласила для участия в пленарном заседании в среду, 4 апреля, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника и генерального прокурора Украины Юрия Луценко.



"Было требование от фракций, чтобы мы на завтра, согласно ст.6 и 34 регламента Верховной Рады, пригласить руководителя САП Холодницкого Назара и директора НАБУ Сытника Артема и генерального прокурора", - сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий на пленарном заседании во вторник.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее предложение поддержали 247 нардепов при 150 минимально необходимых для принятия такого решения.



Руководители САП, НАБУ и Генпрокуратуры приглашены в Раду в среду к 12:00.

