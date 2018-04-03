Легендарный Бьорндален завершил карьеру

Норвежский биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион, Уле Эйнар Бьорндален завершил спортивную карьеру в 44 года. Об этом спортсмен сообщил на специально созванной пресс-конференции. Напомним, в начале марта Бьорндален отказался от участия в этапах Кубка IBU в Увате и в Ханты-Мансийске.



Спортсмен также не выступал на Олимпийских играх в Пхенчхане, не сумев попасть в состав сборной Норвегии из-за плохих результатов. Норвежец отправился в Южную Корею как член тренерского штаба сборной Белоруссии.



Бьорндален участвовал в шести Олимпиадах, на пяти из них завоевал 13 наград. Среди них восемь золотых медалей, четыре серебряных и одна бронзовая. Также норвежец является 20-кратным чемпионом мира по биатлону.



"Минувший сезон прошел не так, как я хотел, - сказал Бьорндален. - И он стал последним в моей карьере, хотя я не против был бы посоревноваться еще пару лет". Кроме того, биатлонист отметил, что у него начались проблемы с сердцем.

