Холодницкий: со стороны генпрокурора давления не было

Руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заверяет, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не оказывал давления на САП и на него лично.



"Я не ощущал давления…Со стороны генпрокуратура фактически давления не было, и это надо признать. Были попытки, запросы о предоставлении информации по тем или иным производствам, и эти запросы были моментально возвращены назад как те, которые не подлежали выполнению", - сказал Н.Холодницкий журналистам после выхода из департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины во вторник.



До посещения Генпрокуратуры Н.Холодницкий выразил недоумение претензиями, выдвинутыми в его адрес: "Меня сейчас упрекают, что дело (мэра Одессы Геннадия – ИФ) Труханова я принуждаю быстрее закончить, чтобы больше ничего не расследовать. Но это уже просто уму непостижимо! То, что я требую от прокурора завершить дело в двухмесячных срок – это проступок, оказывается".



Комментируя информацию о том, что он якобы предупредил Г.Труханова о проведении следственных действий, Н.Холодницкий заверил: "Я с Трухановым ни разу – ни в живую, ни по телефону, ни каким-либо другим образом не общался".



"Насколько я понимаю, там четыре или пять дисциплинарных фактов, три из которых базируются на деле Супрун(по заявлению и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды - ИФ). То есть, системные пробелы, о которых они рассказывают, основываются фактически на одном деле", - рассказал он.



"Мне интересно послушать, как я вынуждал свидетелей давать показания. Рассказывают. что давил на прокуроров, чтобы они отзывали обыск. Давайте послушаем, какое это было давление. Наверняка там были какие-то нецензурные слова", - сказал руководитель САП.



"Если меня обвиняют в том, что я делаю свою работу и болею за каждое дело, которое у нас есть, значит, я готов за это обвинение нести ответственность", - заверил Н.Холодницкий.



Он подчеркнул, что с его уходом с должности возникнет проблема с назначением процессуальных руководителей, так как это может делать только заместитель генпрокурора - руководитель САП.



"Дуализм должности заключается в том, что и.о. руководителя САП не может совершать определенные действия, которые может делать заместитель генерального прокурора. Если, или когда я уйду с должности, то и.о. руководителя САП не может назначить процессуального руководителя по делу", - пояснил Н.Холодницкий.



Руководитель САП обратил внимание на то, что не считает назначение процессуальных руководителей "чисто формальным действием".



Говоря об атмосфере в САП в настоящее время, Н.Холодницкий сказал, что "коллектив несколько обеспокоен тем, что происходит". "Холодницкий – это не САП, и САП не развалится, даже если Холодницкий уйдет, но я не могу быть руководителем прокуратуры и просто смотреть, как следствие идет не в том направлении… Я готов нести ответственность за все производства", - добавил он.

