Рада не отменит декларации для антикоррупционеров

Верховная Рада отказалась рассматривать во вторник, 3 апреля, законопроект об отмене нормы, обязывающей представителей общественных негосударственных организаций, занимающихся вопросами противодействия коррупции, подавать электронные декларации. Об этом говорится в сообщении на сайте ВР.



В частности, указано, что включение этого вопроса в повестку дня на заседании парламента поддержали только 195 нардепов при необходимом минимуме в 226 голосов.



Напомним, в марте 2017 года Рада приняла закон, которым приравняла антикоррупционных активистов к представителям власти и обязала их подавать декларации. Тогда западные партнеры Киева резко раскритиковали эту норму и потребовали ее отменить. Однако депутаты до сих пор не рассмотрели необходимые законопроекты.

