В 2018 году Тимошенко пропустила 95% голосований в Раде - КИУ

С начала этого года лидер фракции Батькивщины Юлия Тимошенко пропустила 94,6% голосований в Верховной Раде. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины (КИУ) со ссылкой на данные официального сайта парламента.



Так, в январе-марте Тимошенко проголосовала (нажала "за", "против" или "воздержался") 52 раза из 962 голосований. Из них в январе - 0 голосований, в феврале - 20, в марте - 32.



В КИУ отмечают, что с начала 2018 состоялось 30 пленарных заседаний Верховной Рады. Согласно данным письменной регистрации половину из них, 15 заседаний, Тимошенко пропустила по неизвестным причинам. Еще 6 заседаний было пропущено по болезни. Политик была письменно зарегистрирована на 9 пленарных заседаниях.

