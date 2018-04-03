Боксер спас семерых после смерти

Мать британского боксера Скотта Вестгарта, скончавшегося после боя с соотечественником Деком Спелманом, рассказала журналистам, что после смерти сына она позволила врачам использовать его органы в качестве донорских. Информация опубликована в Twitter-аккаунте The Boxing Post.



Органы погибшего боксера спасли семь жизней. Вестгарт умер после боя против Дека Спелмана в конце февраля. Британец одержал победу судейским решением, после чего почувствовал себя плохо. По ходу поединка оба боксера побывали в нокдауне. Вестгарт с трудом добрался до раздевалки, после чего был госпитализирован. Боксер умер не приходя в сознание от кровоизлияния в мозг. Ему был 31 год.

