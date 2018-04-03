В ряде городов Украины завершен отопительный сезон
В ряде городов Украины официально завершили отопительный сезон. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает 112 Украина.
Так, отопительный сезон завершился в Николаеве.
"Закончить отопительный сезон с 3 апреля 2018 года на всех объектах, кроме дошкольных учреждений, больниц, родильных домов, амбулаторий", - говорится в соответствующем решении исполкома Николаевского горсовета.
Завершился отопительный сезон и в Херсоне.
"Отопление в медицинских заведениях города будет подаваться до конца этой недели с помощью дополнительных устройств обогрева или автономных котельных", - отмечается в сообщении на официальном сайте города.
В то же время, по словам заместителя мэра Кривого Рога Александра Катриченко, в городе уже завершился отопительный сезон.
В Каменском отопление отключили еще 1 апреля.