Верховный суд отказал Саакашвили в политическом убежище

Суд не удовлетворил жалобу адвокатов лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили на решение судов первой и апелляционной инстанции, которые отказали в удовлетворении его иска по вопросу предоставления ему политубежища. Соответствующее постановление было вынесено Кассационным админсудом Верховного суда Украины 28 марта, рассказал адвокат Руслан Чернолуцкий, пишет "Интерфакс-Украина".



Кассация была подана защитой Саакашвили 6 февраля. В ней адвокаты обжаловали решение Окружного административного суда Киева и Киевского апелляционного административного суда, которые отказались признавать незаконным и отменять решение Управления государственной миграционной службы Украины в Киевской области об отказе в предоставлении экс-президенту Грузии статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите, после лишения его гражданства Украины.



"Суд не посчитал нужным вызвать адвокатов Михаила Саакашвили для осуществления профессиональной защиты его прав интересов и рассмотрел данный спор без вызова сторон на предварительное заседание", - подчеркнул Чернолуцкий.



По его мнению, таким образом суд непрозрачно и предвзято рассмотрел данное дело, в связи с чем Михаил Саакашвили намерен отстаивать дальше свои права по данному вопросу в Европейском суде по правам человека.

