Саудовская Аравия разрешила Израилю существовать

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман признал, что израильтяне имеют право на мирную жизнь на собственной земле. Об этом он заявил в интервью американскому журналу Atlantic, передает Reuters.



«Я уверен, что и у палестинцев, и у израильтян есть право на собственную землю. Но нам необходимо мирное соглашение для обеспечения стабильности и нормальных отношений», — сообщил он.



При этом у крон-принца есть некоторые опасения в отношении прав палестинцев и судьбы священной для мусульман мечети в Иерусалиме. Мухаммед подчеркнул, что у королевства и Израиля много общих интересов.



Ранее Саудовская Аравия не признавала Израиль. Между странами нет дипломатических отношений. Эр-Рияд поддерживал права палестинцев на создание собственного государства и призывал к выводу израильских войск с Западного берега реки Иордан, который те занимают с 1967 года.



Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений, оба государства сотрудничают в сфере обмена разведданных, особенно в отношении Ирана.

