Саудовская Аравия разрешила Израилю существовать

Саудовская Аравия разрешила Израилю существовать

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман признал, что израильтяне имеют право на мирную жизнь на собственной земле. Об этом он заявил в интервью американскому журналу Atlantic, передает Reuters.

«Я уверен, что и у палестинцев, и у израильтян есть право на собственную землю. Но нам необходимо мирное соглашение для обеспечения стабильности и нормальных отношений», — сообщил он.

При этом у крон-принца есть некоторые опасения в отношении прав палестинцев и судьбы священной для мусульман мечети в Иерусалиме. Мухаммед подчеркнул, что у королевства и Израиля много общих интересов.

Ранее Саудовская Аравия не признавала Израиль. Между странами нет дипломатических отношений. Эр-Рияд поддерживал права палестинцев на создание собственного государства и призывал к выводу израильских войск с Западного берега реки Иордан, который те занимают с 1967 года.

Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений, оба государства сотрудничают в сфере обмена разведданных, особенно в отношении Ирана.