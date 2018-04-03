Тепло по трубам

КП «Киевтеплоэнерго» готовится принять на баланс тепловое хозяйство, но не тех, кто его обслуживает. В ближайшие месяцы армия киевских безработных может пополниться еще несколькими тысячами человек. В списке потенциальных претендентов на пособия по безработице – работники «Киевэнерго», обслуживающие тепловые сети, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод «Энергия». Всего речь идет о 7,5 тыс. человек.



Как известно, 26 апреля заканчивается срок действия соглашения «Киевэнерго» с городскими властями об управлении тепловым блоком. С этой даты городское имущество должно перейти на баланс коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго». Еще зимой, обсуждая тему возврата трубы городу, и столичные власти, и депутаты Киевсовета и руководство «Киевтеплоэнерго» заявляли: люди без работы не останутся. Мол, всех переведем в КП с сохранением зарплат, и будут жить работники «Киевэнерго» еще лучше, чем прежде.



Впрочем, сейчас риторика потенциальных работодателей резко поменялась. На форумах по трудоустройству и в профильных группах на Facebook сотрудники «Киевэнерго» пишут, что уже в ближайшее время рискуют оказаться за забором.



В частности, на форуме «Как работа» один из пользователей, представившийся сотрудником «Киевэнерго» написал, что в компании недавно была организована встреча трудового коллектива с руководством «Киевтеплоэнерго». «Нас туда всех вместе обещали забрать вместе с передачей городу теплосетей. Но приходили с коллективом встречаться -- вообще ничего не понятно. Когда заберут, на какие зарплаты, будет ли страховка. Ни на один вопрос внятно не ответили, что-то мямлит, что рабочая группа обсуждает условия. А когда обсудит и на чем порешат -- неясно. Это как? Одних возьмут, а остальным что делать, ждать у моря погоды? А за что сидеть – платить же просто так никто не будет. Кто знает -- платят в «Киевтеплоэнерго» вовремя, премии есть или голая ставка? Есть ли медстраховки? Или, может, и не ждать никакого перевода, сразу увольняться?», - рассуждает энергетик.



Он также просит поделиться персонал коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» как работается им и можно ли доверять руководству. Правда, на момент написания этого материла, отзывов на это сообщение не было.



А некий Андрей Кулинич, судя, по всему, уже решил воспользоваться советом коллеги и не ждать «у моря погоды». В группе по трудоустройству на Facebook «Лучшая работа для лучших людей» он разместил объявление о поиске работы. «В «Киевэнерго» инженером почти 10 лет проработал. Теперь в шоке. Нас успокаивали: не переживайте, всех заберут в коммунальную контору с той же зарплатой. Но новая компания и власти не имеют понятия о чем говорят», -- пишет он в Facebook.



Как удалось выяснить редакции, в последних числах марта в «Киевэнерго» действительно проходила встреча трудового коллектива, на которой присутствовали заместитель главы КГГА Петр Пантелеев и исполняющий обязанности руководителя КП «Киевтеплоэнерго» Вячеслав Бинд. Коллектив «Киевэнерго», якобы, засыпал спикеров вопросами о своей будущем, но, как говорят, сотрудники компании, внятных ответов ни на один вопрос они так и не получили. Главное, что интересовало людей – сроки и механизм перехода в новую компанию, зарплаты и премии, социальный пакет. Потенциальный работодатель лишь отметил, что сейчас все эти вопросы «изучаются».



Когда будет принято окончательное решение, и какие условия в итоге предложат тепловикам – неясно.



Но независимые эксперты сомневаются, что «Киевтеплоэнерго» сможет оперативно организовать прием на работу 7,5 тыс. человек, тем более что до сих пор непонятно, как в коммунальную собственность будут возвращать ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, завод «Энергия», а это – многотысячная армия рабочих. Остаётся открытием вопрос и с зарплатами, социальным пакетом. Коммунальное предприятие пока не зарабатывает деньги и станет ли оно прибыльным в обозримом будущем -- большой вопрос. Депутаты Киевсовета уже не раз возмущались, что получили в лице «Киевтеплоэнерго» нахлебника на бюджетные деньги. Одобрят ли народные избранники хорошие оклады для энергетиков – весьма сомнительно.

