В Британии не смогли доказать, что яд по "делу Скрипалей" произведен в РФ

Британские специалисты не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил телеканалу Sky News глава военной лаборатории в Портон-Дауне. При этом глава лаборатории подтвердил, что полученные образцы были идентифицированы как отравляющее вещество типа "Новичок" (по британской терминологии).

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Британские власти бездоказательно утверждают, что его отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок", и обвиняют в причастности к этому Россию. При этом в СССР химоружия с таким названием не существовало, а для обозначения токсинов использовались цифры. Москва все обвинения категорически отрицает.



В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина. НАТО на треть сократила число сотрудников российской дипмиссии при альянсе.

