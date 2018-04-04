В продуктах для детей нашли нитраты и плесень

На Украине в 2017 году в ходе плановых и внеплановых проверок школ и детских садов были зафиксированы случаи поставок некачественных продуктов. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает пресс-служба областного управления Госпродпотребслужбы.



Так, Национальная полиция открыла уголовное производство по факту поставки в семь детских садов Киева запрещенного для использования на Украине молокосодержащего спреда вместо сливочного масла.



В Николаевской области в течение прошлого года по результатам лабораторных исследований нашли 82 несоответствия пищевых продуктов, отобранных из пищеблоков садов и школ. Были обнаружены немолочные жиры в молоке, повышенное содержание нитратов в продукции растительного происхождения, плесневые грибы и дрожжи в молочной продукции и кишечная палочка в 26 готовых блюдах. В одном образце готовой продукции нашли мезофильные анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.



В Житомирской области был установлен факт поставки в управление образования и культуры исполнительного комитета Бердичевского городского совета 4,6 т некачественного сливочного масла.



В Волынской области специалисты отобрали 2400 образцов пищевых продуктов и готовых блюд в 204 учебно-воспитательных заведениях. По результатам лабораторных исследований установлено, что в 59 образцах готовых блюд выявлено бактериологическое загрязнение, в 73 образцах овощей - превышение содержания нитратов.



В Черниговской области при проверке Борзнянской специализированной школы-интерната I-III ст. с углубленным изучением отдельных предметов и курсов в связи со вспышкой острой кишечной инфекции обнаружили более 130 кг продуктов без маркировки.



В Днепропетровской области в одном из супермаркетов Днепра обнаружили растительные жиры в образцах сливочного масла.

