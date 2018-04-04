Верховная рада приняла за основу законопроект о концессии

Верховная Рада приняла за основу законопроект №8125 "О концессии". За законопроект во вторник проголосовали 240 народных депутатов, передает "Интерфакс-Украина".



Как отметил глава парламентского комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук, законопроект, в частности, разграничивает регулирование концессии и других форм государственно-частного партнерства, упрощает процедуру выделения земельных участков для концессионных проектов, устанавливает единую процедуру принятия решений во всех формах государственно-частного партнерства, в том числе, концессии. При этом право собственности на объект концессии остается у местной территориальной громады, уточнил Иванничук.



"По статистике, в ЕС подписано на EUR12 млрд концессионных договоров. Это современный инструмент, который дает толчок для развития инфраструктуры", – отметил глава комитета по экономической политике, представляя законопроект в парламенте.



В то же время он признал необходимость доработки законопроекта ко второму чтению, в частности, относительно концессионного конкурса.



Законопроектом предусматривается отбор концессионера в четыре этапа: предварительный отбор, подача конкурсных предложений участниками, оценка и выбор победителя и последний – переговоры с победителем, указывает МЭРТ.



Как отмечает Минэкономразвития, проект закона обеспечивает иммунитет концессионера к изменениям законодательства путем стабилизационного положения, а также предусматривает возможность применения международного арбитража для разрешения хозяйственных споров.

