Генсек ОБСЕ призвал не допустить дальнейшей эскалации в Донбассе

Нужно не допустить дальнейшей эскалации конфликта в Донбассе, заявил, выступая во вторник в Совете Федерации, генсек ОБСЕ Томас Гремингер.



"Общая цель нашей работы заключается в недопущении дальнейшей эскалации (в Донбассе — ред.). Трехсторонняя рабочая группа старается по возможности содействовать диалогу "на земле". Но для того, чтобы выйти из этого политического тупика, нам нужен новый политический импульс", — сказал Гремингер.

