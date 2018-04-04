Капитан задержанного судна "Норд" заявил об издевательствах со стороны СБУ

Капитан задержанного судна "Норд" заявил об издевательствах со стороны СБУ

Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна "Норд" подвергается постоянным унижениям и издевательствам со стороны пограничников и сотрудников СБУ, заявил капитан Владимир Горбина.

"Мы вынуждены жить рядом с пятью тоннами гниющей рыбы. Постоянно дышать отравленным воздухом. Только сегодня был произведен первый вывоз бака с отходами, но договор заключен не был. <…> Госпогранслужба заявляла, что украинское государство обеспечило нас всем необходимым для жизни, но это неправда", — говорится в обращении шкипера.

Он также сообщил, что несколько дней назад сотрудники СБУ опломбировали трюм с работающим электрооборудованием. Экипаж не может удостовериться в сохранности приборов, поэтому на судне, по его словам, в любой момент может начаться пожар.

"Судя по тому, как с нами обращаются, нас никто не будет спасать", — написал Горбина.

Капитан также заявил, что после ареста "Норда" он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, при этом в госпитализации им отказали.
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"Нам сделали по уколу и дали поддерживающие таблетки. Никто даже не потрудился сделать анализы, кардиограмму. Я не знаю, смогу ли пережить этот кошмар", — рассказал шкипер.

Украинские пограничники задержали российское судно "Норд" 26 марта. Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, сейчас они не могут покинуть борт.

На "Норд", доставленный в порт Бердянска, наложили арест. Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж.

Как ранее рассказал капитан Владимир Горбина, пограничники пообещали отпустить задержанных, если они представят украинские паспорта. При этом он отметил, что российскому консулу отказывают в доступе к экипажу под предлогом отсутствия на судне граждан России.