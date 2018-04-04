Песков: Лондону придется приносить извинения Москве, но "маразм уже зашел слишком далеко"

Лондону придется приносить извинения Москве, но "маразм уже зашел слишком далеко". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Он добавил, что обвинения РФ британской стороной по делу Скрипаля постепенно получают красноречивые контраргументы.



"Для нас с самого начала была ситуация совершенно чудовищная, и в данном случае постепенно стали приходить подтверждения того, что вот эти безумные обвинения, озвученные британской стороной через несколько часов после происшествия, ни на чем не основываются и ничем не подкреплены. Это просто красноречивые подтверждения, причем вполне экспертные, вполне официальные", - заявил он журналистам, комментируя недавнюю информацию Sky News по делу Скрипаля.

