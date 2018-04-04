Польша выразила протест Украине в связи с сожжением польского флага в Киеве

Варшава выразила возмущение инцидентом в Киеве, где во время демонстрации перед посольством Польши 2 апреля был сожжен польский флаг. В связи с происшествием советник-посланник Украины был вызван во вторник в польский МИД, где ему была вручена нота протеста. Об этом сообщается во вторник на сайте польского внешнеполитического ведомства.



"МИД Республики Польша выражает возмущение по поводу вызывающего поведения демонстрантов, а также отсутствия соответствующей реакции со стороны украинской службы охраны, - говорится в документе. - Особое беспокойство министерства иностранных дел Польши вызывает тот факт, что это был очередной инцидент антипольского характера на территории Украины за последние недели".



Представитель посольства Украины заверил, что украинские власти осудили этот постыдный поступок и что соответствующие службы примут все необходимые меры, чтобы быстро найти и наказать виновных, сообщается далее в коммюнике.

