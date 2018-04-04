Тука признал, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал о преступлениях, которые совершают служащие ВСУ в Донбассе. По словам замминистра, украинские военные виновны в убийстве мирного населения в зоне конфликта. "Я могу согласиться с теми фактами, о которых мы обычно не говорим вслух.

Я имею в виду совершение преступлений служащими ВСУ или бойцами добровольческих батальонов", — заявил замглавы ведомства.



В частности, Тука рассказал об убийстве сына одного из фермеров в самопровозглашенной ЛНР. В 2014 году молодой человек внезапно исчез.



"Он ехал на личном автомобиле и попал на наш блокпост, после чего пропал", — сказал чиновник.



Через 2,5 года тело мужчины было найдено.



"Наши следственные органы установили обстоятельства убийства и нашли виновника преступления. Им оказался военнослужащий Вооруженных сил, <…> которому дали восемь лет тюрьмы", — сообщил Тука.



Как отметил украинский замминистра, силовики не понимали, почему их сослуживец получил такое серьезное наказание. По их мнению, осужденный не знал, что избиение приведет к смерти молодого человека.

