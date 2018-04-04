В новом трейлере "Мстителей" битву за Нью-Йорк показали вперемежку с рекламой

До выхода на экраны супергеройского блокбастера "Мстители: Война бесконечности" остаются считанные недели, и Marvel одну за другой раскрывает все новые детали, подогревая интерес фанатов. До недавнего времени полной тайной был окутан один из ключевых моментов в истории всей вселенной супергероев - битва за Нью-Йорк. В новом трейлере "Мстителей" появились первые кадры - вперемежку с рекламой ипотечных кредитов, сообщает Comicbook.



В трейлере жительница Нью-Йорка, не замечая побоища вокруг, переносится сквозь портал прямо к дверям дома своей мечты - благодаря быстрому ипотечному кредиту и скромной помощи супергероев.



Marvel называет свой 19-й фильм о вселенной супергероев самым масштабным кроссовером в истории. Как иронично отмечает Chicago Tribune, на фоне двух десятков присутствующих супергероев не меньше внимания привлекают те, кому не нашлось заметного места в кадре. Речь идет о Соколином глазе, которого сыграл Джереми Реннер. Впрочем, на сайте IMDB среди участников съемок он все же указан.



"Мстители: Война бесконечности" входит в топ самых ожидаемых проектов года. Первый трейлер блокбастера установил абсолютный рекорд по количеству просмотров - более 230 миллионов за первые сутки после выхода видеоролика.



В новой ленте от режиссеров Энтони и Джо Руссо мстителям предстоит при участии Стражей галактики и других героев вселенной Marvel сразиться за шесть камней бесконечности с безумным злодеем Таносом, который вынашивает план по завоеванию Вселенной. Эти могущественные артефакты наделяют владельца огромной силой и способностью изменять реальность.





