Директор школы в США целовал поросенка, чтобы приобщить детей к чтению

В США проигравшему спор ученикам директору школы пришлось целовать поросенка: учащиеся West End Memorial Elementary School за год прочитали более 10 тысяч книг. "Наша миссия - воодушевить учеников любыми средствами", - заявил Винс Майерс, проиграв спор. И к восторгу детей велел принести свинку в актовый зал.



На сайте учебного заведения сказано, что там учится 400 детей. Это значит, что для победы в споре каждому за год надо было одолеть в среднем по 25 книг. Воодушевленные перспективой необычного зрелища, дети серьезно перевыполнили норму, одолев уже 13 тысяч книг. На финал саги обратил внимание TJ.



Майерс во время собрания в актовом зале поцеловал в пятачок трехмесячную свинью породы новозеландский кун-кун по кличке Роузбад. "Целуй свинью, целуй свинью", - скандировали дети.



После этого Майерс пригласил на сцену главу департамента образования округа Линни Дипьетрополо. Как свидетельствует NJ.com, та после недолгой заминки тоже подарила Роузбаду поцелуй в щечку.



На идею челленджа Майерса натолкнула книга, которая так и называется - "Наш директор обещал поцеловать свинью". Она рассказывает детям о важности сдерживать обещания, а также о смятении поросенка Гамлета: "To kiss, or not to kiss".



Доставивший Роузбада в школу фермер Ангус Вестерби констатировал, что его поросенок, в отличие от книжного Гамлета, сохранял спокойствие, несмотря на все крики и галдеж.



Директор Майерс после собрания заявил журналистам: "Ничто не может остановить меня, когда речь идет о мотивации студентов и о том, чтобы научить их тому, что новые знания - это весело".



Следующая отсечка - 15 тысяч книг. По достижении этой отметки вся школа получит в награду "день кино".



В прошлом директор Майерс разрешал успешным ученикам прилепить себя к стене с помощью скотча, а также кидать себе в лицо пирогами.