Экспортный парадокс: продаем много, а зарабатываем мало

Статистика показывает, что экспорт у нас растет, а доходы от него падают. В прошлом году отрицательное сальдо внешнеэкономического баланса достигло рекордной отметки – $6,3 млрд. Столько мы наторговали себе в убыток. Специалисты говорят, причина в номенклатуре экспорта. Мы продаем все самое примитивное и дешевое: зерно, кукурузу, подсолнечное масло, орехи, мед, ягоды и провода, а закупаем нефть, газ, автомобили, мобильные телефоны, медикаменты и проч. То, что имеет более высокую добавленную стоимостью.



Не так давно Государственная служба статистики опубликовала итоги внешнеэкономической деятельности нашей страны в 2017 году. Впервые за четыре последних года внешнеторговый баланс имеет дефицит $2,6 млрд. Доля рынка стран ЕС в общем экспорте Украины в прошлом году превысила 40%. Доля импорта составила несколько большую цифру – почти 42%. Во многом благодаря закупкам российского газа в Европе.



Первое место – 41% экспорта – это продукция агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, второе – продукция металлургического комплекса. Далее – машиностроение, минеральные продукты. Вырастают поставки автокомпонентов и запасных частей к автомобилям. Другими словами, проводов.



Основной экспортный товар – это зерновые. С начала 2017/2018 маркетингового года наш страна экспортировала почти 30 млн. тонн зерновых. Но не нужно обольщаться: это на 8,5% ниже показателя за аналогичный период 2016/2017 МГ, когда мы продали 32,8 млн. тонн. Немного подпортила статистику Франция.



В 2016 году на родине Жанны д’Арк была сильнейшая засуха, поэтому французы закупили большие объемы нашей пшеницы. Но в 2017 году погодные условия наладились, и Франция отказалась от украинских зерновых культур. Не понравились им круассаны и багеты из нашей пшеницы? Трудно сказать.



Но по статистике Украина существенно сократила экспорт зерна и муки, в том числе кукурузы. Возможно, причина в конъюнктуре, которой сильно подвержен аграрный экспорт: по прогнозам Министерства сельского хозяйства США, мировое производство зерновых в 2017/18 МГ составит рекордные 2,64 млрд. тонн, что больше на 1,3% 2016/17 МГ и на 13,5 млн. тонн декабрьского прогноза.



Объем нашего экспорта товаров в страны ЕС в прошлом году составил $17,5 млрд., экспорт услуг – $3,3 млрд. Почти половина украинского экспорта в страны ЕС – все те же продукты питания и сельхозпродукция. Ключевыми импортерами в данном сегменте являются Нидерланды, Испания, Польша, Италия и Германия

В прошлом году мы отпраздновали факт выхода на пятое место в рейтинге экспортеров сливочного масла. Правда, в абсолютных цифрах, а не в процентах результат не столь внушительный: всего 3,47 тыс. тонн. Для сравнения: первое место занимает Новая Зеландия – 151,8 тыс. тонн

И вот новая передовая идея – яблочный кластер. На первый взгляд, непривычно, учитывая наши недавние амбиции развития. Но раз прибыльно выращивать яблоки, будем это делать и подавать на экспорт. Правда, норма прибыли тут в десятки раз ниже, чем при производстве станков и самолетов. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Яблоки так яблоки. Лишь бы с голоду не умереть...

Мы рассчитываем компенсировать частичную утрату объемов экспорта пшеницы в ЕС более массированным освоением рынков Китая и Вьетнама, а также увеличением поставок в Индонезию. Но что из этого выйдет на практике – увидим.А пока вернемся в Европу. Объем нашего экспорта товаров в страны ЕС в прошлом году составил $17,5 млрд., экспорт услуг – $3,3 млрд. Почти половина украинского экспорта в страны ЕС – все те же продукты питания и сельхозпродукция. Ключевыми импортерами в данном сегменте являются Нидерланды, Испания, Польша, Италия и Германия.В прошлом году экспорт украинской агропродукции в ЕС вырос на 37%, до $5,8 млрд. Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что с марта 2018 года на европейском рынке активно работает 291 украинский аграрный экспортер. Среди них 111 производителей пищевых продуктов и 180 предприятий, выпускающих непищевые продукты, такие как пух и перья, кожа, корма для животных, субпродукты и племенной материал.По словам заместителя министра агропромышленной политики и продовольствия Ольги Трофимцевой, главными продуктами украинского экспорта в ЕС были зерновые культуры ($1,7 млрд.), подсолнечное масло ($1,4 млрд.) и семена масличных культур ($1,1 млрд.).Наконец, после долгих мытарств к списку приоритетов добавилась курятина. В январе-октябре 2017 года наша страна нарастила объемы ее экспорта в страны ЕС на 38%. Список крупнейших импортеров возглавили Нидерланды – 15,1%. На втором месте Словакия. Если рост торговли с Голландией во многом объясняется наличием там “цивилизованных оффшоров”, которые облюбовали наши агроэкспортеры, то у словаков, видимо, дефицит кур.Помимо зерновых и курятины, хорошо идут в ЕС ягоды: черника, малина и ежевика. Если на чернику в Черниговской области уже давно “сели” немцы, то основными покупателями малины и ежевики стали Польша (экспортировано продукции на $800 тыс.), Румыния и Эстония. В итоге в 2017 году Украина произвела малины и ежевики на 72% больше, чем в позапрошлом.С переработанными помидорами тоже все о’кей. Украина в 2017 году увеличила экспорт томатного сока почти на 25%: 6,3 тыс. тонн на $2,48 млн. Правда, почти половина этой товарной позиции была продана в Беларусь (3,15 тыс. тонн на $1,1 млн.), еще 835 тонн на $315 тысяч в Молдову. Среди покупателей оказались также США – 420 тонн на $164 тыс., Израиль – 284 тонны на $104 тыс., Латвия – 222 тонны на $90 тыс. и Германия – 152 тонны на $68 тыс.Кстати, помимо томатного сока, белорусы активно закупают и наши яблоки. Но, по словам специалистов, не для того, чтобы кушать, а чтобы делать соки и продавать в Россию и Европу. Российский рынок мы утратили, а вот на европейском хотелось бы потеснить белорусов. Но там еще и поляки со своими яблоками, и французы с “яблочной историей”. В общем, Украина пролетает...Есть, конечно, другие сегменты. Те же свежие фрукты-ягоды, концентраты томатного, яблочного и других соков, затем орехи, которые принесли Украине аж $101 млн. или экспортной выручки. Опять же сухое молоко и сливочное масло.В прошлом году мы отпраздновали факт выхода на пятое место в рейтинге экспортеров сливочного масла. Правда, в абсолютных цифрах, а не в процентах результат не столь внушительный: всего 3,47 тыс. тонн. Для сравнения: первое место занимает Новая Зеландия – 151,8 тыс. тонн. Второе – все 28 стран ЕС вместе (44,4 тыс. тонн). Третье место – одна небольшая Беларусь (17,5 тыс. тонн).В нынешнем феврале Украина увеличила экспорт сливочного масла на 44%, продав 161 тонну на сумму $935 тыс., что на 41% больше в натуральном выражении и на 29% в стоимостном, чем в январе. При этом средняя цена при импорте в феврале 2018 года составила $5807 за тонну, что на $561, или на 9% меньше, чем в декабре. Вот вам и еще один пример, как экспортируем мы больше, а зарабатываем меньше.Ухудшился агроэкспорт и по другим позициям, прежде всего по сладенькому. В сентябре-феврале 2017/2018 маркетингового года наша страна экспортировала всего 290,9 тыс. т сахара, что на 44% меньше, чем в предыдущем сезоне. А конкретно за февраль падение достигло 47% по отношению к январю. Больше всего в феврале отгрузили в Узбекистан (24%), Великобританию (16%), Шри-Ланку (12%) и Швейцарию (12%).Эксперты объясняют это мировым профицитом сахара, который влияет на цену, снижая ее до минимума. Напомним, что экспорт сахара из Украины за 2016/2017 МГ составил 769,3 тыс. т, что в 6,8 раза больше, чем годом ранее (112,9 тыс. тонн).Также в январе 2018-го украинские предприниматели экспортировали меда на $5,02 млн. Это на $600 тыс. меньше, чем в аналогичном месяце предыдущего года. Одна из причин таких статистических показателей, что в прошлом году США были лидером среди покупателей укромедка, а в текущем году не вошли даже в топ-3.Тенденция неприятна еще и потому, что вдохновленный спросом на мед отечественный бизнес немало вложился в развитие мощностей. Так, в феврале во Львовской области открылся крупный завод по переработке меда. Инвестиции в завод составили 20 млн. грн. А тут такая неприятность – Европа и США объелись нашего меда. Захотели другого. Благо мировой рынок открыт для них всегда и повернут лицом к платежеспособному покупателю.Приходится искать другие ниши. Например, в 2017 году мы увеличили экспорт органического гороха в 4 раза – до... 4,2 тыс. тонн. Прирост обеспечили торговые компании в Нидерландах и Швейцарии (почему-то думаю, что это из-за оффшорной юрисдикции). Специалисты уже говорят, что в 2017/18 МГ мы произведем рекордный объем гороха, а его экспорт оценивается на уровне 500-600 тыс. тонн. Главное, чтобы квоты не мешали.Мы уже не раз писали, что Зона свободной торговли с ЕС – не такая уж свободная для нас (для Европы она действительно открытые двери). Мы жалуемся, что рост экспорта в Евросоюз ограничиваются квотами на беспошлинный ввоз.И хотя Еврокомитет по зерновым культурам увеличил в 2017 году размеры квот на импорт зерновых (пшеница выросла с 950 тыс. тонн до 960 тыс. тонн; ячмень с 250 тыс. тонн до 270 тыс. тонн; кукуруза с 400 тыс. тонн до 450 тыс. тонн), нам этой милости не хватает. Мы можем и хотим еще. Но нам не дают.В результате квоты “разлетаются”, как горячие пирожки. Писали, что Украина за первые пять дней года – с 1 по 5 января 2018-ого – стопроцентно выбрала квоты на экспорт пшеницы и кукурузы в страны Евросоюза (1035 тыс. тонн и 1125 тыс. тонн соответственно). За 11 дней были выбраны квоты на поставку меда и сока, также четверть квоты на поставку курятины (не у всех экспортеров в новогодние праздничные дни оказались готовыми разрешительные документы).Апофеозом европейского выбора можно назвать широко обсуждаемый в реформаторских кругах кластер "Яблочный путь", который создается в Винницкой области на деньги ЕС. Его цель – развитие территориальных общин благодаря продвижению предприятий, связанных с выращиванием яблок и производством местной продукции из них.Помнится, еще недавно мы мечтали об индустриальных кластерах и высокотехнологических хабах. В 2016 году Львов планировался как один из главных IТ-хабов Восточной Европы. Но потом там случилась беда с мусором. И “силиконовая долина Львов” как-то не сложилась.И вот новая передовая идея – яблочный кластер. На первый взгляд, непривычно, учитывая наши недавние амбиции развития. Но раз прибыльно выращивать яблоки, будем это делать и подавать на экспорт. Правда, норма прибыли тут в десятки раз ниже, чем при производстве станков и самолетов. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Яблоки так яблоки. Лишь бы с голоду не умереть...