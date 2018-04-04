Предприятиям грозят санкциями за долги по зарплате

Министерство юстиции Украины разрабатывает санкции в отношении предприятий, имеющих задолженность по выплате заработной платы. Об этом в среду, 4 апреля, сообщил глава Минюста Павел Петренко в своем Twitter.



"Сейчас разрабатываем санкции для должников по выплате зарплат. На данный момент такая задолженность только по решениям судов - около 350 млн грн. В общем, учитывая дела, которые еще не имеют окончательного решения, это около 2 млрд грн", - отметил он.



По его словам, в Украине около 16 тысяч предприятий имеют задолженности по зарплате. Наибольшие долги - на Востоке и Юге Украины.



Министр также напомнил компаниям, что невыплата зарплаты предусматривает уголовную ответственность.



"Нет разницы, кто является должником. Напоминаю руководителям предприятий: невыплата заработной платы - это уголовно наказуемое преступление. Поэтому тех, кто не будет гасить долгов - будем передавать в правоохранительные органы для применения соответствующих санкций", - предупредил Петренко.

