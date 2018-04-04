Facebook удалил 270 страниц «фабрики троллей»

Социальная сеть Facebook удалила более 270 страниц и аккаунтов, связанных с российским «Агентством интернет-исследований».



Как сообщил глава соцсети Марк Цукерберг, удаленные страницы были направлены на российских пользователей и русскоговорящую аудиторию в соседних с Россией странах, в том числе в Азербайджане, Узбекистане и Украине.



Некоторые из страниц, по данным Facebook, принадлежали новостным изданиям, но также управлялись российской «фабрикой троллей». В частности, одно из заблокированных изданий имело около миллиона подписчиков в фейсбуке и около 500 тысяч подписчиков в инстаграме.



Кроме этого Facebook пообещал в ближайшее время выпустить специальное приложение, позволяющее пользователю проверить, является ли он подписчиком связанных с «фабрикой троллей» аккаунтов.



Большинство наших мер, принятых ранее против «Агентства интернет-исследований», были направлены против его вмешательства в зарубежные выборы. Сейчас мы удаляем их страницы, направленные на россиян. Это российское агентство неоднократно действовало при помощи обмана и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России, и мы не желаем видеть его в Facebook ни в одной части мира.



В сентябре 2017 года Facebook отчитался о выявлении и блокировке аккаунтов «фабрики троллей», которые могли повлиять на президентские выборы в США. По данным соцсети, «Агентство интернет-исследований» за два года потратило 100 тысяч долларов на покупку рекламы в Facebook. Посты «фабрики троллей» об американской политике в Facebook увидели 126 миллионов пользователей.



В феврале 2018 года Минюст США официально обвинил 13 сотрудников «Агентства интернет-исследований», включая его гендиректора Евгения Пригожина, во вмешательстве в американские выборы.



3 апреля о блокировке своих аккаунтов в Facebook и Instagram объявило Федеральное агентство новостей, которое связывают с «фабрикой троллей». Кроме того, были заблокированы страницы изданий «Невские новости», «Журналистская правда», «Экономика сегодня» и «Политика сегодня».



В Федеральном агентстве новостей назвали блокировку Facebook «актом политической цензуры» и пообещали отправить обращение с просьбой принять меры на этот счет во все государственные органы России.

