Буковинского губернатора Александра Фищука обвинили в контрабанде и таможенных махинациях

Голова Чернівецької ОДА Олександр Фищук задіяний у контрабандних схемах та незаконних вирубках лісів. Він в особистих інтересах незаконно впливає на діяльність регіональної митниці та керівництво СБУ.

Про це заявив зі сторінок парламентської газети «Голос України» начальник Чернівецької митниці Микола Салагор. Він наголосив, що неодноразово зазнавав тиску з боку обласного очільника, зацікавленого в існуванні преферентних умов для контрабандної діяльності, яку вчиняє через своїх сватів і зятя. «Дійшло до того, що це угруповання експортує ділову деревину під виглядом дров, уникаючи митних зборів, фактично приватизувавши державну митницю», - ідеться у газеті.

Так сталося із митним постом «Кельменці», який ділки під кришуванням свата губернатора намагалися перетворити на свою вотчину. Аби зупинити беззаконня, голова Чернівецької митниці був змушений ліквідувати цей пост.

За словами головного митника Буковини, причиною ліквідації стала фактична «приватизація» цього структурного підрозділу зятем голови ОДА Олексієм Ліщуком. «Представники «сімейного бізнесу» намагалися повністю контролювати митне оформлення, яке здійснювалося цим відділом, та безмитно імпортувати товари, що надходили на адреси родинних фірм", - пише "Голос України".

Одна деталь: сваха голови ОДА, яка здійснює лісовий бізнес Фищука, є декларантом у всіх без винятку експортних операціях з буковинськими лісоматеріалами.

Натомість сам губернатор «керував» процесом у телефонному режимі, намагаючись вплинути на дії митників. А на начальника митниці, котрий став на заваді запланованої схеми Чернівецький губернатор навіть скаржився Прем'єр-міністру В.Гройсману, вимагаючи прибрати того з посади.

Про митні зловживання і причетність до контрабанди чернівецького губернатора неодноразово писали впливові місцеві видання «Букінфо» і " Час ". Зокрема про те, що 6 березня 2018 року відбулися обшуки у квартирі доньки губернатора, в офісі його свахи, у будинках, де живе сват губернатора і його поплічники, які «у долі та у темі контрабанди із зятем губернатора».

Місцеві журналісти наголошують, що контрабандна вакханалія, яку намагається впровадити голова виконавчої влади області, відбувається на тлі повного занепаду регіону.

«Дороги у Чернівецькій області набагато гірші від сусідських, споживчі ціни чи не найвищі в Україні, злочинність і корупція невпинно зростають, процес децентралізації сповільнено і дискредитовано, інвестор в область приходити відмовляється. У найбільшому занепаді гірські райони Буковини: дорого розбиті, населення або виїжджає на заробітки. Натомість кошти на ремонт доріг, які виділяє в тому числі і Чернівецька митниця, місяцями прокручуються на банківських рахунках і не освоюються на розвиток інфраструктури», - ідеться у публікації.