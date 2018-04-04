В Киеве "зачистили" от МАФов Андреевский спуск

В Киеве правоохранители демонтировали один из последних МАФов на Андреевском спуске. Об этом в среду, 4 апреля, сообщил народный депутат Украины Дмитрий Белоцерковец в своем Facebook.



"Сегодня утром осуществлен демонтаж одной из последних "клоак/шанхаев" центра города на верхней площадке Андреевского спуска (Сквер с памятником Прони и Голохвастову) и напротив 25 школы", - написал парламентарий в соцсети.



По его словам, владельцам реального украинского "hand made" было предложено перебраться на Аллею Художников ниже, в специально отведенные места, которые город создал для них.



"Hand made" предприниматели могли заключить соответствующие договоры с коммунальным предприятием Подольской администраций. К сожалению, реального "Ukrainian hand made" было мало, в основном это был Китай...", - констатировал нардеп.

