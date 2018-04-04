В отравлении Скрипаля виноваты агенты США и Британии - российская разведка

Руководство внешней разведки России говорит, что отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля было провокацией со стороны спецслужб США и Британии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, сообщает издание Reuters.



Он утверждает, что отравление Скрипаля и его дочери Юлии было провокацией со стороны американских и британских спецслужб.



"Даже в деле Скрипаля - гротескной провокации, которая была грубо продумана американскими и британскими спецслужбами, некоторые европейские правительства решают не слепо следовать за Лондоном и Вашингтоном, а предпочитают тщательно понимать, что произошло", - подчеркнул Нарышкин.



Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.



После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.



26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.



По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворение более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.



29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.



В ответ на это в Госдепе заявили, что США могут ответить на депортацию 60 американских дипломатов из России.



В Белом доме заявили, что решение российских властей о выдворении американских дипломатов еще больше ухудшает отношения США и России.

