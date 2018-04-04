Игорный бизнес нардепа Третьякова расследует Верховная Рада

Спикер ВР Андрей Парубий направил в Антимонопольный комитет Украины запрос народного депутата Александра Бригинца, в котором от АМКУ требуется расследовать факты о работе нелегального игорного бизнеса и о возможной причастности к нему нардепа Александра Третьякова. Об этом сообщили «Українські новини».



В депутатском запросе Александр Бригинец отмечает, что "в Украине сложилась критическая ситуация с легальным и нелегальным, т.н. "игорным бизнесом" (предпринимательской деятельностью с предоставлением потребителю возможности играть) в специализированных заведениях, в частности, под эгидой государственных лотерей".



В то же время, отмечает депутат, предлагаемый сегодня проект закона и проект лицензионных условий для лотерейной деятельности выписаны так, что после их принятия на рынке "останется только одна компания - "Украинская национальная лотерея" (УНЛ) которая не является государственной, имеет капитал частично зарубежного происхождения...".



Также, отмечает Бригинец со ссылкой на данные журналистов-расследователей, "один из народных депутатов Украины Александр Третьяков, возможно, определенным образом связан и опекает сеть одного из ведущих операторов игорного рынка".



В связи с изложенными в запросе фактами народный депутат просит АМКУ провести срочную проверку.

