НАБУ опубликовало записи с прослушки Холодницкого

Национальное антикоррупционное бюро Украины в среду, 4 апреля, обнародовало рассекреченную часть материалов, собранных в уголовном производстве, в рамках которого в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого проводятся следственные действия. Соответствующий фрагмент был опубликован на канале НАБУ в YouTube.







На нем присутствуют записи разговоров Холодницкого относительно ряда уголовных производств, начатых САП, которые были сделаны в его рабочем кабинете.

