Холодницкий ответил Ляшко: для полного счастья мне не хватает дома в Козине и везения в лотерею

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий и лидер Радикальной партии Олег Ляшко обменялись "любезностями" во время выступления главы САП в Верховной Раде.



О.Ляшко указал Н.Холодницкому на то, что тот консультировал бизнесменов, давал по телефону указания судьям, подчиненным прокурорам, возбуждал дела по "заказу власти".



"Вы сегодня на наивысшей парламентской трибуне стоите и фактически признаете, что совершили преступление, что приглашаете друга в свой кабинет, рассказываете ему, как скрыть доказательства, что говорить ему на следствии. И человек, который называет себя антикоррупционным прокурором, получает по 200 тыс. грн зарплаты, которую платят украинцы, с трибуны парламента оправдываете нарушение законодательства", - отметил глава фракции Радикальной партии.



"Что вам не хватает для полного счастья? Звание генерала вы в 30 лет получили, звание заслуженного юриста непонятно за что из рук президента Порошенко получили, своих друзей-бизнесменов консультируете в своем кабинете. И не жалко ли вам рыбок, которые всю эту вашу глупость слушали?", - спросил О.Ляшко руководителя САП.



"Мне для полного счастья не хватает дома в Козине и везения в лотерею, Олег Валерьевич. К сожалению, только квартира в Вишневом", - ответил на это Н.Холодницкий.



Согласно электронной декларации О.Ляшко за 2017 год, в прошлом году он в прошлом году получил доход в 20,6 млн грн. Доход нардепа составили выигрыш 571 тыс. грн в национальной лотерее "Фаворит спорт"; около 1,78 млн грн банковских процентов; почти 17,78 млн грн от предоставления имущества в аренду и отчуждения недвижимости, а также 512 тыс. грн заработной платы и средств на исполнение депутатских полномочий.



Кроме того, в 2017 году О.Ляшко получил право собственности на жилой дом в Козине под Киевом площадью 357 кв. м и стоимостью 11,2 млн грн, а также на земельный участок площадью более 6500 кв. м в этом же населенном пункте.



Н.Холодницкий с марта 2016 года владеет квартирой в Вишневом Киевской области площадью 61,61 кв. м и с ноября 2012 года двумя земельными участками площадью 1000 и 1200 кв. м. в Белогородке Киевской области.



В 2017 году руководитель САП получил 2 млн 100 тыс. грн зарплаты.

