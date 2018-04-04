НАБУ не боится аудита - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро Украины не против проведения аудита, заявляет директор НАБУ Артем Сытник.



"Уже больше года тема аудита муссируется в парламенте. Так вот, коллеги, когда вы перейдёте к голосованию по аудитору, я хочу сказать, что мы аудита не боимся и мы готовы к любому аудиту, мы готовы ответить за ту работу, которая сделана за последние два года", - сказал А.Сытник на заседании Верховной Рады в среду, отвечая на вопросы народных депутатов.



Как сообщалось, в повестке дня заседаний комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции регулярно появляется вопрос объявления нового конкурса на должность аудитора НАБУ. Однако члены комитета не принимают соответствующее решение.



7 февраля 2018 года комитет обратился к спикеру парламента Андрею Парубию с просьбой вынести на голосование в сессионный зал кандидатуры на должность независимого аудитора НАБУ Марту Борщ, Карлоса Кастресана и Сергея Гончаренко.



Позже стало известно, что американский прокурор М.Борщ (Martha Boersch) сняла свою кандидатуру на должность аудитора НАБУ. По информации СМИ, аналогичный отказ сделал профессор Академии адвокатуры С.Гончаренко. Таким образом, единственным кандидатом на должность аудитора НАБУ остался бывший прокурор Испании К.Кастресана.

