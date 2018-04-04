ЕБРР намерен профинансировать до 30 новых проектов в Украине в 2018

Европейский банк реконструкции и развития планирует в 2018 году реализовать в Украине около 25-30 новых проектов финансирования. Об этом заявил директор представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер на пресс-конференции в Киеве в среду, 4 апреля, передает Интерфакс.



"Мы намерены активизировать свое присутствие, и всегда открыты для бизнеса", - заверил он.



В свою очередь глава департамента транспорта ЕБРР Сью Барретт добавила, что из указанного числа три-четыре проекта на 100-200 млн евро будут реализованы в транспорте и инфраструктуре.

