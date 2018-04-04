Сытник: Приватбанк - это фактически финансовая пирамида

Национальное антикоррупционное бюро установила ущерб по делам Приватбанка в размере 150 млрд гривен. Об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник, выступая в Верховной Раде, передают Українські Новини. "Сумма ущерба, которая сейчас установлена в производствах Антикорупционного бюро, составляет больше 150 млрд гривен. Это то, что было украдено уже после Революции", - заявил он.



Директор бюро отметил, что в этих делах фигурируют экс-владельцы Приватбанка и сотрудники Национального банка Украины.



"Приватбанк - это фактически финансовая пирамида, которая строилась годами", - заявил Сытник.



Он уверяет, что в рамках этих уголовных производств будут подготовлены подозрения.

