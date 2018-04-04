Лондон против совместного с РФ расследования дела Скрипаля

Британия отвергла идею России о совместном расследовании отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщила британская делегация во время заседания исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия.



Во время встречи британская сторона назвала идею общего с Россией расследования дела Скрипаля "извращенной".



"Это тактика для отвлечения внимания, и еще больше дезинформации производится для того, чтобы уклониться от вопросов, на которые российские власти должны ответить", - отметили в британской делегации.



По данным СМИ, ранее РФ предложила совместное британско-российское расследование инцидента в Солсбери.

