Каин vs Авель: парламентский формат

В парламенте давали антикоррупционный обед. Пригласили Артема Сытника и Назара Холодницкого в качестве сладкого. Мне примерно полгода понадобилось, чтобы разобраться, кто из них возглавляет Национальное антикоррупционное бюро расследований, а кто – Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Понять смысл существования этих «молодых органов» (выражение Сытника) мне не суждено. Хотя их деятельность полностью поддерживаю и одобряю. Как Ганна Гопко (входит в Топ-100 мыслителей современности по версии какого-то американского издания).



Гопко предложила двум антикоррупционерам посадить таких людей, как, цитирую, «Роттердам плюс», Медведчук, Бойко и кого-то еще. Дельное предложение. «Роттердам плюс» давно нарывался. Теперь об аквариуме Холодницкого. Надо было заводить канарейку. Однозначно. Подслушивающее устройство выводится относительно певучей птичкой на раз. И никто не услышит, как Назар выражает некоторые антисемитские взгляды в матерной форме. «Жучок» в кабинет антикоррупционного прокурора поставили детективы НАБУ. Поэтому согласен с заявлением Сытника: между двумя конторами нет и не может быть никакого конфликта.



Что особо радует: опять под раздачу угодил известный антикоррупционер Сергей Лещенко. Холодницкий резко напомнил ему о хате за 380 тысяч долларов и намекнул, что зря Бюро (антикоррупционное) закрыло дело. Он, Холодницкий, его опять открыл. На трибуну выбежал Лещенко и заныл: «ну чего вы прицепились к моей квартире, в стране и в мире есть много других, гораздо более важных проблем». Вот так, прямо в сессионном зале мы стали свидетелями непримиримой борьбы с проявлениями взяточничества на самом высоком уровне. Нет, не зря парламент с треском провалил президентский проект закона об отмене обязательного декларирования для активистов-антикоррупционеров. Да и гарант не очень настаивал. Он как бы скрестил пальцы: типа я вношу, а вы валите. Так и произошло. В этом отношении Холодницкий мне понравился. Молодец. Давит.



Сытник был менее убедителен, поскольку постоянно сосал большой палец руки. О чем это говорит? Не знаю. Но за двести тысяч гривен в месяц можно пройти специальные там курсы, нанять хорошего тайского массажиста. Зарплата, согласитесь, нормальная. Теперь о сути конфликта между НАБУ и САП. Его нет. Борьба с коррупцией идет, однако не хватает Антикоррупционного суда. Как только будет суд, сразу всех посадят. В том числе и руководителей «молодых органов». У меня сложилось такое впечатление.



Да, был аквариум с прослушкой. А все почему? Потому что в стране очень низкий уровень антикоррупционной культуры. Возьмем, к примеру, депутата Розенблата. Он нагло бахвалится тем, что имел оральный секс с агентом НАБУ «Катериной». Насколько этично данное поведение? Только Антикоррупционный суд может дать четкие и однозначные выводы.



Руководители «органов» сидели вместе в Раде, никаких признаков конфликта нет. Лещенко скулил, кто-то в зале зачитывал методичку детективам НАБУ по тому, как правильно раскрутить объект разработки на откровенность. Спровоцировать аварию возле дома жертвы, войти в близкие отношения, позвонить, если надо, подружке, потом пойти в ресторан. После ресторана – массажный салон с видеофиксацией. Как по мне, какая-то паленая схема. Если бы около моего дома меня подрезал некий мудаг, то фиг бы я пошел с ним в ресторан. Или с ней. С хера ли? Но не важно.



Действо в парламенте длилось более часа, все очень загадочно выступали. Кроме Ляшко, но тот много времени проводит с крупным рогатым скотом. Намекали руководителям органов на необходимость «разорвать пуповину, связывающую их с властью». Получается, что Назар и Артем рождены в Администрации президента. А откуда тогда пуповина? Очень ждал выступления депутата Розенблата, не понаслышке знакомого с методами работы НАБУ. Но тот почему-то постеснялся. Зря.



По итогам обсуждения деятельности сложилось впечатление, что я зря покупал попкорн. Записи из кабинета Холодницкого откровенно разочаровали. Гораздо колоритнее, к примеру, переговоры Игоря Валерьевича по телефону. Вот где драйв, мат и неприкрытые угрозы завязать анус бантиком. Совершенствуешь свою лексику, узнаешь много интересного. А тут даже мат Назара запикали. Сюжет крутится вокруг неких процессуальных тонкостей. Данилыч (Кучма) хотя бы рассказывал, куда именно «выкинуть грузина без штанов». Кстати, до сих пор не пойму – почему без штанов? В чем прикол? Всех гомосексуалистов из Чечни вывезли специальным рейсом канадские толерасты. Странно как-то. В общем, пропал попкорн. Только когда Серегу петушили, повеселее стало. Так и не понял: уйдет Холодницкий или останется? Что будет с Сытником?



А вообще история получается библейская. Чисто Каин с Авелем. Борьба с коррупцией – она очень парадоксальна. Создали два антикоррупционных органа, которые стали друг другу аквариумы жучками засорять. Сажают друг друга. Есть в этом, кстати, некий экзистенциональный смысл. Сартр бы оценил. Захер-Мазох вообще бы пришел в восторг, а Карлуша Юнг быстро бы вычислил базовый архетип противостояния. О Фрейде молчу. Налицо комплекс Электры, инцест в чистейшем виде и, конечно же, Эдипов комплекс.



Теперь понятно, что для гораздо более интенсивного движа необходим третий «компонент» – Государственное бюро расследований. Орган вообще молодой. Буквально новорожденный. Фамилию директора еще не выучил. Нечто лошадиное. То ли Труба, то ли Валторна. Вот когда они втроем начнут бороться с коррупцией, станет веселее. Комбинаций больше. ГБР с НАБУ против САП. Или САП с НАБУ против ГБР. Лещенко вообще уроют при таких раскладах. Однозначно.

