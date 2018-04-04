Роналду оценил свой мяч через себя в матче с «Ювентусом»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду оценил свой забитый через себя мяч в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ювентусом».



«Это был невероятный гол, возможно, самый красивый гол в моей карьере. Гол, который надолго останется в памяти, мой лучший гол. Я долго пытался его исполнить, сегодня это получилось.



Я был очень счастлив и рад за команду. Не ожидал, что забью этот гол. Давайте поговорим лучше об игре, мы забили три гола против отличной команды, я счастлив, очень счастлив. Это был отличный вечер», — цитирует Роналду As.



Он также установил рекорд, забив в десятом матче ЛЧ подряд, сообщил "Bet on Mobile".



«Я не знал о рекорде, пока вы мне не сказали. Я люблю играть в Лиге чемпионов, я счастлив. Это отличный результат, но нас все еще ждет второй матч дома. «Ювентус» — сложная команда», — добавил футболист.

