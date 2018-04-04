Сытник рассказал о коррупции в оборонной сфере

НАБУ не хватает ресурсов, чтобы максимальное внимание уделить оборонному сектору. Об этом в среду, 4 апреля, заявил глава ведомства во время выступления в Верховной Раде.



"Если кто-то сейчас скажет в этом зале, что там нет коррупции, то это будет ложь. И мы этим занимаемся... Каждое дело по оборонному сектору сопровождается комментариями, мы разваливаем государство, разваливаем оборонный сектор", - сказал он.



По словам Сытника, это объясняется желанием причастных к коррупции скрыть преступления.



"На самом деле, это манипуляция, цель которой, скрыть те коррупционные схемы, которые там существуют", - сказал он.

