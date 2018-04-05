Sky: британский МИД удалил твит о происхождении вещества, которым отравили Скрипаля

МИД Великобритании признал, что удалил сообщение со своей страницы в Twitter с утверждением о том, что вещество, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено в России. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя министерства.



Foreign Office подтвердил, что удалил твит со своего официального аккаунта от 22 марта, где было сказано, что ученые в военной лаборатории в Портон-Дауне установили, что нервно-паралитическое вещество "Новичок" было произведено в России, говорится в сообщении телеканала.



В МИД информировали, что "сообщение было передано в Twitter напрямую во время брифинга британского посла в Москве". Там также указывается, что слова посла были неверно переданы в одном из твитов. При этом телеканал обратил внимание на то, что в британском МИД не уточнили, когда это сообщение было удалено из Twitter.

